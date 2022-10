Betrunkener Autofahrer wehrt sich gegen Blutentnahme

Am Sonntag gegen 1 Uhr ist ein Ford auf der B290 zwischen Frankenreute und der Abzweigung Schwabsberg aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einer Polizeistreife aufgefallen. Trotz Anhaltesignale reagierte der 48-Jährige nicht. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er jedoch letztendlich in Westhausen In der Waage einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wobei eine deutliche Alkoholeinwirkung festgestellt wurde.

Ein Atemalkoholtest ergab knapp anderthalb Promille. Als bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet wurde, setzte er sich erheblich zur Wehr, sodass die eingesetzten Polizisten ihn zu Boden brachten und ihm Handfesseln anlegten. Der 48-Jährige wurde anschließend zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.