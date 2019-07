Beim Limestor wurden edle Tropfen aus Frankreich gekostet

Auch die vierte Weinprobe am Limestor hat sich als durchschlagender Erfolg erwiesen. Bei bestem Wetter konnten die Gäste vor der großartigen Kulisse des Limestors erlesene Weine aus Frankreich kosten.

So schlicht das Konzept ist, so gut kommt es bei den Gästen an. Die waren sich am Ende in ihrem Urteil einig: Das war ein Abend der Superlative!

Präsentiert wurden die Weine kompetent und amüsant von Alfons Wiedemann vom Weinmarkt Grieser, Köstlichkeiten aus den Rezeptbüchern der Antike steuerte das Team des Limestors bei.

Die Vorfreude bei den Weinkostern auf das nächste Event dieser Art ist groß. Im kommenden Jahr soll die kulinarische Reise in eine römischen Provinz führen.