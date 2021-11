Beim DJK steht Generationenwechsel an

Bedingt durch die Verordnungen der Pandemie fand die Jahreshauptversammlung für die Jahre 2019 und 2020 nicht wie gewohnt im DJK-Vereinsheim sondern in der Jagsttalhalle in Schwabsberg statt.

Im März 2020 hat die Corona-Pandemie die Welt und auch den Alltag in den Vereinen gravierend verändert. Wöchentliche Trainings- und Übungsstunden, Spielbetrieb, Vereinsveranstaltungen und Wirtschaftsbetrieb, alles war eingeschränkt machbar oder fand gar nicht statt. „Anstatt unseren seitherigen Aufgaben zu widmen, waren wir beschäftigt Hygienekonzepte zu erstellen“, sagte der Vorsitzende Max Rose.

Zurückblickend auf das Jahr 2019 informierte er, dass mit dem Dorfpokalturnier, gemeinsames Gartenfest mit dem Liederkranz Schwabsberg und der Beteiligung am Sommerbiergarten am Bucher Stausee gesellige, schöne und erfolgreiche Veranstaltungen stattfanden.

2020 ging es dann los mit der Pandemie. Das Vereinsheim blieb weitgehend geschlossen und alle Veranstaltungen fielen aus; außer das Schlachtfest ToGo. Die Kooperationen mit der Schule und dem Kindergarten Schwabsberg konnten nur eingeschränkt durchgeführt werden.

Jeweils für die Schuljahre 2019/20 und 2020/21 war unsere Einsatzstelle für ein FSJ Schule und Sport besetzt. Die DJK erhält aus der Vereinsförderrichtlinie und für den Funkmasten auf der DJK-Sportanlage von der Gemeinde einen jährlichen Zuschuss.

Trotz Generationswechsel könne das Vereinsheim weiterhin in eigener Regie bewirtschaftet werden. Sportliches Highlight war 2019 die Meisterschaft der I. Mannschaft verbunden mit dem Aufstieg in die Bezirksliga. Trotz Aussetzung des Spielbetriebes könne sich der Verein im Jugendfußball über zahlreichen Nachwuchs freuen. In der Gymnastikabteilung hat man versucht ein Sportangebot bereitzustellen. Die Tennisabteilung stellte in der letzten Saison eine Ü30 Herrenmannschaft und eine Hobby-Mix-Mannschaft. Das Tennistraining in der Tennisjugend wird gut angenommen. Die AH-Fußballer fanden in der Pandemie mit Radfahren und Bierwanderung Alternativen zum Fußball.

Nachdem der Vorsitzende Max Rose nur noch für ein Jahr zugesagt hat, steht bei der DJK ein Generationswechsel mit einer Neuorganisation an. Diesen Prozess gilt es bis dahin vorzubereiten und umzusetzen. Schriftführerin Barbara Süßmuth erinnerte an die Jahreshauptversammlung 2019 und Kassenwart Markus Baier berichtete von einem guten finanziellen Ergebnis. Bürgermeister Christoph Konle nahm die Entlastung verbunden mit einem Grußwort vor.

Ehrungen und Wahlen

Max Rose wurde vom Sportkreisvorsitzenden Manfred Pawlita für seine langjährigen Tätigkeiten im Verein geehrt und erhielt die WLSB Ehrennadel in Gold. Insgesamt ist Rose 32 Jahre ehrenamtlich tätig, darunter bereits 24 Jahre als Vorsitzender.

Geehrt wurden für 20-jährige Mitgliedschaft: Verena Abele, Gerhard Beuther, Markus Binder, Doris Böhm, Max Böhm, Christine Bühler Luitgard Bühler, Philipp-Andre Dies, Florian Diemer, Marie Fürst, Marion Hahn, Jana Hügler, Jonas Hügler, Markus Hügler, Andrea Jabs, Lothar Jabs, Magnus Jabs, Niklas Jabs, Anne Kalkschmid, Christian Klingler, Anna Köppel, Andrea Manz, Johanna Manz, Selina Mutschler, Axel Nagy, Alexander Rittmann, Miriam Schmid, Thomas Strobel, Daniel Thurn, Felix Vogelmann, Lukas Vogelmann, Edith Wieser, Jakob Wieser, Pia Wieser, Michael Wiggenhauser.

40-jährige Mitgliedschaft: Christoph Baier, Silvia Baier-Franzosi, Josef Egetemaier, Stefano Franzosi, Ralf Geiger, Klaus Hügler, Eberhard Ilg, Maria Ilg, Gertrud Kübl.

50-jährige Mitgliedschaft: Anton Abele, Franz Abele, Karl Barth, Josef Ehrensperger, Anton Hersacher, Konrad Hersacher, Werner Pollak, Karl Reeb, Klaus Rief, Max Rose, Alfons Wiggenhauser, Eugen Wiggenhauser.

10 Jahre aktive Arbeit: Ilka Vorbach. 15 Jahre aktive Arbeit: Jochen Weber, Sebastian Weber. 25 Jahre aktive Arbeit: Markus Baier. 30 Jahre aktive Arbeit: Karl Reeb. Ehrenmitglied: Anneliese Franzosi, Josef Abele.

Wahlen: Vorsitzender: Max Rose, Wirtschaftsvorstand: Oliver Weinreich. Schriftführerin: Barbara Süßmuth , Team Kassen: Markus Baier, Michael Wiggenhauser, Brigitte Weber.

Fußballjugendleitung: Matthias Hersacher, Michael Hügler.

Tennisjugendleitung: Madeline Lutz. passiver Vertreter: Jörg Hahn, aktiver Vertreter: Sebastian Weber. Pressewart: Felix Vogelmann, Nils Güntner, Kassenprüfer: Dominik Diemer, Christian Klingler. Abteilungsleitung Fußball: Jochen Weber, Sebastian Schuster, Martin Deis jun., Julian Kuhn, Gymnastikabteilungsleitung: Gerlinde Zwaller, Sigrid Ungerer, Sarah Eiberger. AH-Abteilungsleitung: Achim Vogler, Lothar Dies. Tennisabteilungsleitung: Alexander Maier, Steffen Weiser.