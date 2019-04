Beach Bar bereitet sich auf die Badesaison vor

Sie wird zweifelsfrei kommen: die Badesaison 2019 am Bucher Stausee. Noch laden die Wassertemperaturen, die sich aktuell um die 15 Grad bewegen, nicht zum Baden ein. Für eine kleine, gemütliche Pause an der Beach Bar am Bucher Stausee reicht es bei frühlingshaften Temperaturen aber allemal. Hier bereitet man sich deshalb auch schon emsig auf die anstehende Badesaison vor

„Sonnige, warme Tage gibt es jetzt schon immer öfters“, freut sich der Inhaber der Beach Bar, Marcio da Silva. Höchste Zeit also die Liegestühle und andere Sitzgelegenheiten aus dem Stuhllager zu holen. Am 4. Mai soll bereits das erste Event rund um die Beach Bar stattfinden. Der „Sommertanz in den Mai“ schließt nahtlos an die Debüt-Veranstaltung im vergangenen Jahr an, die Hunderte von Besuchern an den Bucher Stausee gelockt hat. Mit den DJs Chris Montana, Mike la Funk und Pat Morita erwartet die Gäste erneut ein ganz besonderes DJ-Battle.

Für die anstehende Badesaison plant Marcio da Silva am Kiosk außerdem die Eröffnung einer Stand-Up-Paddling-Station (SUP). Die Station soll das wassersportliche Freizeitangebot am Wochenende am Bucher Stausee ergänzen. „

Danach kann man noch bei einem Cocktail diesen Tag entspannt ausklingen lassen“, so da Silva. Die Freizeitsportart SUP erfreue sich immer größerer Beliebtheit unter den Gästen am Bucher Stausee.

Das Stand-Up-Paddling, auch Stehpaddeln genannt, ist eine Wassersportart, bei der der Sportler aufrecht auf einem schwimmfähigen Board steht und mit einem Stechpaddel über das Wasser paddelt.

Die Gemeinde Rainau will außerdem den Kiosk noch in diesem Jahr um einen Lagerraum und einer weiteren Getränkeausgabe erweitern. Dafür wird der bisherige Bereitschaftsraum der DLRG umgebaut. Die DLRG zieht gleichzeitig in neue Räumlichkeiten am Badestrand des Bucher Stausees um.