Ball des Sports im Schützenhaus in Buch

Am Samstag hat in Buch im Schützenhaus der 24. Ball des Sports stattgefunden. Die zahlreichen Gäste genossen gelungene Auftritte und tolle Tanzmusik.

Der DJK Schwabsberg/Buch und der Schützenverein Buch haben wieder einen Ball des Sports organisiert. Der Herrschaftssechser, das Team des Sechserrats am Kopf der Bühne, der aus je drei Mitgliedern der zwei Vereine besteht, feierte dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum.

Zum Einmarsch begleitete den Sechserrat die Rot-Weiße-Garde der AFZ (Aalener Fasnachtszunft), die anschliessend zur Begeisterung des Publikums ihren Gardetanz vorführte. Das Publikum war von Anfang an mit Begeisterung dabei. Beifallsraketen für die Darbietungen, viel Zwischenapplaus und Gelächter bei den Auftritten unterstrich diese Begeisterung. Auch das Tanzen kam nicht zu kurz. Nach jedem Auftritt gab es Gelegenheit dazu. Die Band Happy Hour spielte auf.

Die No Names des SV Buch punkteten mit einem tollen Showtanz, von der AFZ waren die Flying Carnevals gekommen. Sie entführten das jubelnde Publikum nach Ägypten zur Fata Morgana und Sphinx. Besonderen Beifall ernteten die Guggen. Die Nuilermer Schlierfachfetza kamen beim Publikum so gut an, dass es sie gar nicht mehr gehen lassen wollte. In den Wilden Westen lockte das Männerballett Ebnat, das erstmals in Buch auftrat. „Ich will ’nen Cowboy als Mann“, „Spiel mir das Lied von Tod“ und mehr gaben sie zum Besten.

Die Showtanzgruppe Cut aus Neunheim interpretierte „Zirkus“ auf ihre eigene Art. Das Räumle Buch begann seine Darbietung mit einer Videoshow. Sie wären nun die Nachfolger der Bundeswehr und zum Schutz der Bucher Bevölkerung da. Das Publikum selbst wollten sie dann mit einem Tanz ködern. Als die Kittel ausgezogen wurden, war das Ziel erreicht. Der DJK Schwabsberg/Buch hatte ebenfalls einen Showtanz der besonderen Art einstudiert. Erst machten sie viele Selfies, dann folgte der Tanz. Als erst die Jackets und dann die T-Shirts ausgezogen waren, kreischte das Publikum vor Begeisterung. Sie hofften auf ähnliche Vorführungen wie bei den Chippendales, aber ganz so weit gingen die Jungs dann doch nicht. Den Abschluss der Vorführungen bot Generation Now vom SV Buch mit ihrer Show „Las Vegas“. Das Publikum tobte vor Begeisterung. Je später der Abend wurde, desto mehr Gäste waren da und das Schützenhaus platzte aus allen Nähten.