Bäckerei Puscher schließt Laden in Dalkingen

Ein schlichter weißer Zettel an der Eingangstür verkündet die traurige Nachricht. Die Bäckerei Puscher hat ihren Laden in der Ellwanger Straße zum 29. April geschlossen. Die Dalkinger müssen ihre Backwaren jetzt woanders kaufen. Doch es zeichnet sich wohl ein Silberstreif am Horizont ab.

Nun ist es amtlich: Der Bäckerladen Puscher hat am 29. April seinen Verkauf in Dalkingen eingestellt. Ganze sechs Monate vor Ablauf der regulären Mietzeit. Inoffiziell werden persönliche und wirtschaftliche Gründe für das Aus der Bäckerei im Ort vermutet.

Fakt ist, dass sich auch der Gemeinderat schon seit einiger Zeit mit dem Thema Bäckerei und Nahversorgung in Dalkingen beschäftigt. „Wir sind an dem Thema im Gemeinderat dran“, bestätigt der zweite stellvertretende Bürgermeister, Michael Schmid, auf Nachfrage unserer Zeitung.

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde bereits öffentlich über die Einrichtung eines Dorfladens in Dalkingen beraten. „Und dieser Laden wird auch kommen“, sagt Schmid und fügt hinzu: „Wir möchten ergänzend zum Dorfladen noch weitere Ideen aufgreifen, um die Nahversorgung im Ort langfristig zu sichern.“ Dazu sei ein Bürgerinformationsabend in Dalkingen geplant, in der jeder Bürger seine Ideen und Vorschläge zum Thema Nahversorgung einbringen kann. Eine entsprechende Einladung zur Bürgerversammlung soll in den nächsten zwei bis drei Wochen an die Bürgerschaft Dalkingens ergehen.