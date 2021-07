Am Montag gegen 05:40 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Renault die B290 von Ellwangen in Richtung Aalen. Auf Höhe Schwabsberg kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei wurden der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.