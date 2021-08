Auf den Spuren der Römer: Unterwegs auf dem Limes-Rundwanderweg

Praktisch in der Nachbarschaft haben die Römer ihre Spuren hinterlassen. Wer auf dem Rundwanderweg im Limespark zwischen Rainau-Dalkingen und dem Bucher Stausee unterwegs ist, kann Weltgeschichte auf Schritt und Tritt erleben. Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen empfiehlt die Rundstrecke für einen Ausflug.

Auf dem Rundwanderweg von etwa sechs Kilometern Länge kommt man dem Weltkulturerbe Limes und der römischen Vergangenheit des Ostalbkreises in Rainau ganz nah. Im Limespark rund um den Bucher Stausee haben sich einige der bedeutendsten Einzeldenkmale des Limes erhalten. Alle Stationen werden durch Informationstafeln erläutert. Ihre Erkundung lässt sich mit einem Bad im See und einem Eis vom Strand-Kiosk ergänzen. Kinder kommen am römischen Wasserspielplatz auf ihre Kosten.

Als Startpunkt für den Spaziergang kommen mehrere Parkplätze in Frage. Vom Parkplatz „Stallung“ aus, der zwischen Rainau-Schwabsberg und Rainau-Buch liegt, lässt sich der Verlauf der Limesmauer im Wald anhand eines Schuttwalls erkennen. Hier befinden sich der Nachbau eines Holzwachtturms und der Steinmauer sowie konservierte Reste von zwei Steintürmen.

„Ein besonderes Highlight stellt das Limestor bei Dalkingen dar. Es ist die bislang einzige in Stein gebaute Toranlage des Obergermanisch-Raetischen Limes, die in baulichen Überresten nachgewiesen werden konnte,“ so Nicole Razavi (CDU), die für den Denkmalschutz im Land zuständige Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen.

Das Tor ist ein antiker Grenzdurchgang, der später unter Kaiser Caracalla (188 bis 217 nach Christus, regierte 211 bis 217) zur Triumphpforte ausgebaut wurde. Die archäologische Erforschung des Tores stellte mindestens sechs aufeinanderfolgende Bauphasen fest, wobei auch die verschiedenen Ausbauperioden der Raetischen Grenze erkennbar wurden. Der erste Bau fällt in die Zeit um 160 nach Christus, da aus dieser Zeit die ältesten Befunde aus dem nahegelegenen Kastelldorf Buch datieren. Befunde bezeugen, dass die Anlage abbrannte und nicht mehr wiedererrichtet wurde. Die konservierten Reste des Bauwerks werden unter einem gläsernen Schutzbau präsentiert.

Weitere Stationen des Rundwegs zeigen unter anderem Reste des römischen Kastells Buch, einer Thermenanlage sowie die Grundmauern ziviler Häuser am Bucher Stausee. Im rund 15 Kilometer entfernten Limesmuseum in Aalen sind zahlreiche Objekte zu besichtigen, die während der Grabungen im Limespark Rainau entdeckt wurden. Das Museum mit Archäologischem Park befindet sich direkt auf dem Gelände des größten Kastells am Obergermanisch-Raetischen Limes. Auf dem Freigelände sind die konservierten Mauern des Stabsgebäudes und der Nachbau einer Baracke zu besichtigen.