Architekturbüro ACT geht mit neuem Partner in die Zukunft

Mit einer Unternehmensgründung wollen das Architekturbüro ACT Tröster + Deucker und die Firma JaKo Baudenkmalpflege GmbH ab sofort Städte und Kommunen bei der Umsetzung ihrer Bauvorhaben unterstützen.

Die neu gegründete Firma heißt ACT planen + bauen GmbH und will ihren Bauherrn weiterhin die termintreue Umsetzung ambitionierter Sanierungen oder Neubauten von Schulen, Kindergärten und Sporthallen mit Kostensicherheit anbieten. Neu hinzu kommt ein Geschäftsfeld, das den Bauherren von der Planung bis hin zur Ausführung ein Komplettpaket aus einer Hand zum Festpreis anbietet. Dazu schließt sich das auf der Ostalb bekannte Architekturbüro ACT mit einem Familienbetrieb, der Firma JaKo Baudenkmalpflege GmbH aus dem oberschwäbischen Rot an der Rot, zusammen.

„Somit haben wir neben der Planung in Zukunft auch direkten Zugriff auf wichtige Gewerke wie Zimmerer-, Verputzer-, Maurer- oder Abbrucharbeiten“, erklärt Falk Deucker, geschäftsführender Gesellschafter von ACT planen + bauen, „mit dem Ziel, in der Zukunft unseren Kunden zum Beispiel einen Kindergartenanbau auch zum Pauschalfestpreis anbieten zu können.“ Mit dann nur noch einem Ansprechpartner für die Bauabteilungen der Kommunen wäre der große bürokratische Aufwand bei öffentlichen Bauprojekten weitaus geringer. „Selbstverständlich wird ACT auch weiterhin Architektenleistungen mit gewohnter Termin- und Kostentreue für Projekte anbieten“, so Deucker. „Mathis Tröster und ich werden für die kommenden Jahre weiterhin die Gesichter hinter ACT in den Gemeinderatssitzungen, Ausschüssen und auf den Baustellen sein.“

In Süddeutschland verfolgt JaKo dieses Konzept bereits für historische Gebäude. „Eine integrale Planung durch alle Leistungsphasen unter einem Dach, Einholen aller notwendigen Genehmigungen, die ganzheitliche handwerkliche Ausführung… und das alles zum Festpreis für den Bauherren“, so Bernd Jäger, der zusammen mit seinen beiden Brüdern Martin und Karlheinz sein überregional tätiges Unternehmen mit über 20 Architekten und Ingenieuren weiterentwickelt

Das 1890 als Zimmereibetrieb gegründete Familienunternehmen JaKo Baudenkmalpflege GmbH präsentiert sich heute als Komplettdienstleister für die Gesamtrestaurierung, Translozierung und Restaurierung historischer Gebäude und hat sich deutschlandweit als mittelständisches Unternehmen etabliert.

ACT mit dem Architekten Mathis Tröster an der Spitze bietet seit über 25 Jahren die termingerechte Umsetzung von Neubauten und Sanierungen öffentlicher Gebäude. Vor etwa fünf Jahren konnte ACT den Bauingenieur Falk Deucker als neuen Partner gewinnen. Er leitet die Projektleistungsphasen ab der Ausschreibung bis hin zur Bauleitung. Das Büro ACT hat seinen Sitz in Rainau und beschäftigt zehn Architekten, Ingenieure, Bauzeichner und Bürokräfte.