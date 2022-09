Andrea & Bruno spielen auf der Seebühne

Die Reihe „Momente“ am Bucher Stausee geht zu Ende. Das letzte Konzert für dieses Jahr findet am Sonntag, 18. September, um 14.30 Uhr auf der Seebühne statt. Es spielen Andrea & Bruno, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Wenn dieses Duo die Bühne betritt, ist genießen angesagt. Die Beiden zelebrieren die Musik mit echter Begeisterung. Aktuelle Songs, Pop und Folk gehören zum Programm des Duos. Mit zwei Gitarren und etwas Beat interpretieren sie mit ihren harmonierenden Stimmen Titel von Neil Young, Brian Adams und Rea Garvey. Völlig authentisch, ohne viel Schnickschnack geradeheraus, spielen das Duo teilweise sanft und zerbrechlich dann aber wieder kraftvoll mit ungeheurer Wucht, so die Veranstalter weiter. Der Eintritt ist frei.