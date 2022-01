Am Silvesterabend sind Briefkästen gesprengt worden

Am Silvesterabend, gegen 19.30 Uhr, haben Unbekannte in Rainau-Dalkingen, an der Bushaltestelle in der Ellwanger Straße, einen Briefkasten der deutschen Post AG gesprengt. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen (Telefon: 07961/930-0) zu melden.

Zu einer weiteren Briefkastensprengung kam es gegen 22 Uhr in Riesbürg-Pflaumloch in der Goldburghauser Straße an einem Friseurladen. Hier beläuft sich der Sachschaden auf 100 Euro. Der Polizeiposten Bopfingen (Telefon: 07362/9202-0) sucht hierzu Zeugen.