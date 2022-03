Am Limestor ist Saisonstart

Das Limestor öffnet ab Samstag, 2. April, bis zum 6. November seine Pforten. Von Dienstag bis Sonntag ist das Limestor dann von 11 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet, in den Sommerferien vom 28. Juli bis 11. September sogar täglich. An Sonn- und Feiertagen sind Limes-Cicerones vor Ort und entführen in die Römerzeit.

Gleich am Sonntag, 3. April, ist von 11 bis 17 Uhr Limes-Cicerona Sonja Heinen mit der römischen Wanderratte Retus im Limestor, die von ihren Erlebnissen mit den Römern berichtet. Um 14 Uhr gibt es mit Limes-Cicerone Markus Schmid eine Führung am Limesturm. Treffpunkt hierzu ist der Parkplatz beim Limesturm. Um 15 Uhr folgt dann am Limestor eine Führung. Der Wechsel zum Limestor erfolgt in eigenen Autos.