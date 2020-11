Nach einer kurzen, schweren Krankheit ist Benedikt Köder aus Saverwang verstorben. Im Alter von 79 Jahren kam sein Tod für alle im Ort völlig unerwartet. In der Trauerfeier auf dem Friedhof Sankt Wolfgang in Ellwangen blickte Pfarrer Michael Windisch auf das Leben von Benedikt Köder zurück und fand tröstende Worte in der Bibel für die Gattin des Verstorbenen und für seine Geschwister mit ihren Familien.

Benedikt Köder war in der Umgebung weithin bekannt als Elektriker. Dieses Handwerk übte er nahezu sein ganzes Arbeitsleben für die Firma Mack, vormals Wagner, in Neuler aus. In Saverwang war Köder in den Vereinen aktiv. Bei der Kapellengemeinde Saverwang übte er rund 40 Jahre das Amt des Kapellenpflegers für die Christophorus-Kapelle aus.

Für die Sängergruppe Saverwang und den Förderverein Dorfhaus Saverwang nahm Josef Hügler Abschied. Hügler hob hervor, dass der Verstorbene noch im Gründungsjahr der Sängergruppe beitrat und bis jetzt, inzwischen 62 Jahre lang, dem Männerchor im ersten Tenor angehört hat. Er nannte Köder einen Mann, der seine Vereinszugehörigkeit sehr ernst genommen habe und für die Sängergruppe auch als Elektriker sehr wertvoll gewesen sei. Bereits 1981 hatte die Sängergruppe Saverwang ihn dafür zu ihrem Ehrenmitglied ernannt. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Sängergruppe ihren Sängerkameraden nicht mit einem Lied verabschieden. Stattdessen senkte sich die Vereinsfahne über das Grab, und zum letzten Gruß ziert eine Blumenschale Köders Ruhestätte.