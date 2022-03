Alle Bucherinnen ganz vorne dabei

Am Wochenende sind in Aalen-Hofen die Kreismeisterschaften der Schüler U im Kunstradsport ausgetragen worden. Zwei Sportlerinnen des RMSV Buch sind dabei angetreten und präsentierten den Rainauer Verein von seiner besten Seite.

Für Marie Wagner war es zudem der allererste Wettbewerb überhaupt. Souverän, bedacht und mit voller Konzentration zauberte die Bucher Nachwuchssportlerin eine nahezu fehlerfreie Kür auf die Fläche und freute sich direkt über den Bronzerang bei den Schülerinnen U 11. Nina Sandhöfner trat bei den Schülerinnen U 15 an. Ihr mit Schwierigkeiten bestücktes, risikobehaftetes Programm ließ sie nicht aus der Ruhe bringen und so kämpfte sie sich Übung für Übung voran und konnte am Ende trotz Leichtsinnsfehler ihre Bestmarke um sechs Punkte erhöhen.

Ihre Kür erfordert lediglich noch etwas Routine, dann kann die Kadersportlerin vom RMSV Buch damit dieses Jahr definitiv auch landesweit vorne mit dabei sein. Sandhöfner erreichte mit weitem Abstand den Titel der Kreismeisterin und qualifizierte sich außerdem gleich noch für die Württembergische Schülermeisterschaft.

Vor einigen Wochen traten dich Bucher Kunstradfahrerinnen Sophia Hunold und Romy Uhl bei der Bezirksmeisterschaft der Erwachsenen in Ebnat an.

Auch diese beiden Sportlerinnen aus Rainau erreichten dabei die Qualifikation für die Baden-Württembergische Meisterschaft mühelos und haben jetzt im Gegensatz zu den Schülern bis zum Sommer Zeit, ihre Küren zu optimieren und daran zu arbeiten.