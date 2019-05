Aktion Segeltaxi feiert Jubiläumsfest

Mit Segeln und Musik Spenden für kranke Kinder sammeln: Das macht die Aktion Segeltaxi seit 2009. Zehn Vereine und Institutionen aus dem Ostalbkreis stehen gemeinsam für diese Benefizaktion. Alle zwei Jahre wird ein Festival am Bucher Stausee organisiert. Zwei Tage lang können Gäste auf den Segelbooten der Vereins-Skipper gegen eine Spende mitsegeln. An Land spielen Live-Bands und die Vereine sorgen für ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm.

Die Idee zum Segeltaxi stammt von Hannes Schiele, der im Alter von neuneinhalb Jahren an Leukämie starb. Seine Geschäftsidee war, mit seinem eigentlich nur für eine Person geeigneten Segelboot Gäste über den Bucher Stausee zu fahren und dafür Geld zu kassieren, eben wie in einem Taxi. Dieses Geld wollte er an Menschen weitergeben, die es dringend benötigen. Leider kam es dazu nicht mehr. Diese Idee faszinierte nicht nur die Familie von Hannes, sondern auch viele Vereine, die nun schon seit zehn Jahren für das Segeltaxi aktiv sind.

Vier Bands bieten musikalische Unterhaltung

Seit 2014 wird mit den Spenden ein eigenes Projekt finanziert. „Segeltaxi – Familien aufs Boot“ arbeitet eng mit Familienbetreuern vom Kinderhospiz Ostalb und vom Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen zusammen. Jährlich werden mehrere Familien mit kranken Kindern oder verwaiste Familien zu einer betreuten Schiffsreise eingeladen. Eine Woche auf dem Meer, eine Woche an der Sonnenseite des Lebens, eine Woche ohne Alltag auf dem Weg zurück ins Leben.

Für das erste Juniwochenende ist ein umfangreiches Programm vorgesehen. An beiden Tagen stehen die Segelboote für die Gäste bereit. Mit Raised in Basement, Tightrope, der Bigband des Aalener Schubart-Gymnasiums und mit Gradraus stehen vier Gruppen für die musikalische Unterhaltung auf der Segeltaxi-Bühne bereit.

Auf dem Wasser gibt es eine Seenotrettung zu beobachten. Für die Gäste stehen Modellsegler zum Selbersegeln bereit. Eine Tretbootregatta für Vereine winkt mit attraktiven Preisen. Per Standup-Paddling kann das Musikprogramm vom See aus genossen werden.

An Land gibt es eine Hüpfburg. Kinderschminken, Luftballonmodelle, Clownereien, Akrobatik und Fantastik findet man auf der Festivalwiese, die auch genügend Platz für mitgebrachte Picknickdecken bietet.

Pünktlich zum Jubiläum ist das Segeltaxi-„Lockbuch“ fertig geworden. Es enthält v37 individuelle Reiseberichte. Das Fernweh treibt die Autoren in aller Herren Länder, wo jeder so seine ganz eigenen Erfahrungen machte und im „Lockbuch“ festgehalten hat. Viele der Autoren werden bei der Buchvorstellung dabei, so auch Landrat Klaus Pavel, der am Samstagnachmittag für Gespräche zur Verfügung steht.

Bei allen Attraktionen gerät das Ziel, Spenden zu sammeln, nicht aus dem Blickfeld. Wer mindestens fünf Euro in die Spendenbox wirft, erhält dafür ein Los für die Tombola. Der Eintritt ist frei, für die persönlichen Spenden gibt es keine Obergrenze.