Ahlbachbrücke am Bucher Stausee wird erneuert

Die Ahlbachbrücke ist ab Dienstag, 9. März, gesperrt und wird im Laufe der Woche abgebrochen. Dies hat statische Gründe, da die Standsicherheit der Brücke nicht für das ganze Jahr gewährleistet wäre ohne erhebliche Mehraufwendungen.

Der Bucher Stausee ist nicht nur in Zeiten der Pandemie ein beliebtes Ausflugsziel, sondern war es auch schon vorher.

Nach nunmehr 40 Jahren wurde der Stausee in den vergangenen Jahren Stück für Stück modernisiert.

Nachdem nun in diesem Jahr die Arbeiten des Wasserverbandes Obere Jagst (Betreiber des Staubeckens) zur Ertüchtigung des Auslasses und Schaffung eines zweiten Notauslaufes anstanden und der See dadurch komplett abgelassen werden musste, konnte der Betreiber der Naherholungseinrichtungen, der Zweckverband Rainau-Buch, die Möglichkeit nutzen und die in die Jahre gekommene Ahlbachbrücke komplett sichten und Pläne zur Erneuerung anstellen.

Diese soll nun ab Herbst 2021 erfolgen. In der Zwischenzeit wurde bereits eine Baustraße zur Untersuchung der Fundamente, zur Demontage des Bestandes und zur Errichtung der neuen Brücke installiert. Diese soll größtenteils dauerhaft im Ahlbacharm bleiben und dient den Fischen als Laichplatz, lediglich die Verdolung des Ahlbach wird nach der Baumaßnahme wieder entnommen.

Der Rückbau der Brücke steht nun nach heutigem Abschluss der Prüfungen der Fundamente und Statik ab dem 9. März an. Dies hat statische Gründe, da die Standsicherheit der Brücke nicht für das ganze Jahr gewährleistet wäre ohne erhebliche Mehraufwendungen.

Denn um die Brücke erst im Herbst abzubauen (zum dann möglichen Einbau der neuen Brücke bei Winterstau), hätten die Verbandsgemeinden und der Landkreis 80 000 bis 100 000 Euro an Mehrkosten tragen müssen und es wären rund 500 Fahrten von Muldenkippern oder Lkw verursacht worden, da dann ein Damm hätte geschüttet werden müssen, um die Arbeiten bei Winterstau durchzuführen.

Für die Besucher bedeutet dies, dass ab Dienstag 9. März die Ahlbachbrücke gesperrt ist und im Laufe der Woche abgebrochen wird. Der Rundweg um den Bucher Stausee ist dennoch über den Ahlbachweg möglich, was circa 750 Meter Wegstrecke bedeutet.

Positives Herausragen

Bis Ende März sollen nun die Fundamente aufgearbeitet und für die neue Brücke vorbereitet werden und zukünftig aus dem Winterstau herausragen. Dies wirkt sich positiv auf die neue Stahlbrücke aus, da diese dann keinem Eisdruck ausgesetzt wird und notwendige Wartungsarbeiten und Sicherheitsprüfungen im Winterstau ohne weiteren Aufwand erledigt werden können.

Die Verbandsversammlung hatte die Verbandsverwaltung im letzten Herbst beauftragt die Ersatzbaumaßnahme vorzubereiten und sich dabei einstimmig für den Ersatzneubau als Stahlkonstruktion ausgesprochen, da diese langlebiger, in der Verkehrssicherung sicherer und mit weniger Aufwand zu unterhalten, sowie in der Anschaffung und im Unterhalt günstiger ist.

Die Kosten schätzt die Verbandsverwaltung auf circa 274 000 Euro für die Brücke, 36 000 Euro für den Rückbau, und circa 120 000 Euro für Fundamente mit Entschlammung und Baustraße, hinzu kommen dann noch Statik-, Planungs- und Untersuchungskosten. Es soll ein Antrag auf Zuschussmitteln im Tourismus-Infrastrukturprogramm gestellt werden.

