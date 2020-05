78-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen einen Baum

Ein 78-jähriger Daimler-Fahrer hat am Dienstagmittag die Kontrolle über seinen Pkw verloren und ist mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Die Polizei geht davon aus, dass gesundheitliche Probleme zu dem Unfall geführt haben.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr auf der B290. Der 78-jährige Auttofahrer war in Richtung Aalen unterwegs, als er mit seinem Wagen zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und auf den dortigen Grünstreifen geriet. Anschließend fuhr der Pkw wieder auf die Straße und kam letztlich nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Baum prallte und zum Stehen kam. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere seiner Verletzungen ist bislang noch nichts bekannt. Sein Fahrzeug musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war bis zur Räumung der Unfallstelle für rund eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.