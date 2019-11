Der Kirchenchor Dalkingen hat in der Sankt-Nikolaus Kirche in Dalkingen ein Nachtgebet abgehalten, dessen Spenden unter anderem dem Anbau des Gemeindehauses zugutekommen sollen. Aus diesem Anlass überreichte der Kirchenchor im Rahmen der Cäcilienfeier Pfarrer Jürgen Zorn einen Scheck in Höhe von 500 Euro. Der Kirchenchor bedankte sich bei allen Besuchern des Nachtgebetes für ihr Kommen und für ihre Spenden.