28-Jährige bei Unfall auf B290 schwer verletzt

Von Schwäbische Zeitung

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Marktplatz-Open-Air in Biberach. Unter dem Motto „Classic Rock Night“ spielen am Samstag, 17. August ab 19 Uhr die Schweizer Hardrock-Band Gotthard, die britische Glamrock-Band The Sweet und die 80er-Rockband Heaven In Hell. Eröffnet wird der Abend von der Newcomer-Band The Residence aus Memmingen. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Samstag.

Von Michael Patrick Kelly und Nena über Status Quo, Chris de Burgh bis hin zu Foreigner – alle haben sich schon in Biberach die Ehre gegeben.