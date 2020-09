24-Jähriger rastet aus

Deutlich alkoholisiert hat ein 24-Jähriger am Samstagabend in Rainau gleich mehrere Straftaten begangen.

Der junge Mann schlug mit einer Holzlatte auf einen Pkw ein, der in der Combonistraße abgestellt war, begab sich dann unbefugt in eine Scheune und bediente sich an einem dort vorgefundenen Lenkrad. Dieses warf er auf einen 20-Jährigen, der sich in einem Garten aufhielt. Der 20-Jährige konnte das Lenkrad abwehren, so dass er unverletzt blieb.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts wurde festgestellt, dass der 24-Jährige rund 1,8 Promille hatte. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.