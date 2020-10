Einen Zuschuss in Höhe von 200 000 Euro erhält die Gemeinde Rainau für den neuen Dorfplatz in Schwabsberg mit dem Namen „Mitte der Begegnung“ im Rahmen des Investitionspakts Soziale Integration im Quartier.

Das Projekt in Schwabsberg ist eines von insgesamt 14 öffentlichen Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Bürgerhäuser und Stadtteilzentren in Baden-Württemberg, die von der aktuellen Förderrunde von Mitteln in Höhe von insgesamt 2,7 Millionen Euro profitieren. Die Einrichtungen liegen in städtebaulichen Erneuerungsgebieten, die in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen sind oder dienen diesen Gebieten.

Der Landstagsabgeordnete Martin Grath hat jetzt in einer Mitteilung über den Zuschuss informiert. Er freue sich über die Bewilligung: „Der Dorfplatz trägt einen wichtigen Teil zum gemeinschaftlichen Miteinander in Schwabsberg bei.“

„Die Fördermittel helfen den Kommunen, Räume für Bildung und Begegnung zu schaffen“, so Grath. „Uns Grünen ist es ein wichtiges Anliegen, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner am Leben im Ort aktiv teilnehmen können – unabhängig von ihrem Einkommen, ihrem Alter oder ihrer Herkunft.“

Das Landesprogramm sei ein wichtiger Baustein, um die Erfolge der städtebaulichen Erneuerung vor Ort zu unterstützen: „Wir wollen die Gemeinden stärken. Dafür braucht es ein aktives Miteinander. Denn Dialog und gemeinsame Projekte schaffen gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

Hintergrund:

Der Investitionspakt Soziale Integration im Quartier als Sonderprogramm der Städtebauförderung hat das Ziel, kommunale Infrastruktureinrichtungen im Wohnumfeld so zu erhalten und auszubauen, dass sie zu Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier werden.

Der vom Bund im Jahr 2017 aufgelegte Investitionspakt Soziale Integration im Quartier befindet sich 2020 im letzten Durchführungsjahr. Insgesamt wurden seit 2017 in Baden-Württemberg nun 153 Vorhaben in 130 Kommunen mit einer Finanzhilfe in Höhe von rund 125,6 Millionen Euro aus Mitteln des Bundes und des Landes gefördert.