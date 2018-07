(pm) - Seit 1961, also seit 50 Jahren, besteht in Schwabsberg ein Sanitätsdienst des Deutschen Roten Kreuzes. Mit der Einrichtung von zwei Unfallmeldestellen in Schwabsberg und Buch und mit zahlreichen Diensten bei öffentlichen Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten nahm die DRK-Gruppe damals ihre Aufgaben wahr. Durch die Gründung der DJK-Sportgemeinschaft Schwabsberg/Buch1967 erweiterten sich die Aufgaben der Gruppe in Form von Sportplatzdienst bei Fußballspielen der Jugend und der aktiven Mannschaften. 1995 führte das DRK die erste Blutspendeaktion durch, anfangs in den Schulräumen der Grund- und Hauptschule Schwabsberg, und seit 2002 unter idealen räumlichen Verhältnissen in der Jagsttalhalle. Mittlerweile wird bald die 3000. Blutspende erwartet. Bei allen Veränderungen und Anpassungen kann das DRK aufgrund der hoffnungsvollen Entwicklungen zuversichtlich in die Zukunft schauen.