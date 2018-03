Osterbrunnen: 4000 bemalte Eier

Die Seniorengruppe des Frauenbundes Schwabsberg/Buch schmückt seit einigen Jahren den Brunnen vor dem Rathaus und verwandelt ihn in einen Osterbrunnen. „Zu Beginn waren es noch um die 2500 bemalte Eier. Mittlerweile sind wir bei über 4000 Eier“, erzählt Lucia Schmid, die beim Schmücken des Brunnens hilft. Neben Schmid helfen auch Adelheid Fuchs, Veronika Merz sowie die Eheleute Renate und Manfred Eisenbart. Vom kleinen Wachtelei bis hin zum großen Straußenei findet alles Verwendung für die Verzierung. Der Osterbrunnen bietet dem Betrachter so manche Überraschung, was die Bemalung der Eier betrifft. Neu in diesem Jahr sind Eier, die den Kreuzweg Jesu abbilden. Foto: Martin Bauch