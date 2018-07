Die Tische biegen sich. Da liegen Gleise, Weichen und Kreuzungen neben Lokomotiven und Wagen. Aber auch Bäume, Pkws und Lkws sind zu haben – eben alles, was zu einer richtigen Anlage für einen wahren Modelleisenbahnfreund gehört. Da können sich Vater und Sohn für die nächsten Tage und Wochen „eindecken“, die dörfliche Idylle mit entsprechenden Häusern erweitern oder den Personenzug mit einem Gepäckwagen ergänzen. Alles ist gebraucht oder auch neu bei den fast 20 angereisten Händlern zu bekommen.

Zwei Mal pro Jahr veranstalten die Ellwanger Modelleisenbahnfreunde eine solche Börse. Weil Stadthalle oder die Schrezheimer Halle nicht zu haben waren, wich man eben nach Schwabsberg aus. Dort hat der etwa 30 Mitglieder starke Verein um die beiden Vorsitzenden Harro Dörr und Lothar Teufel dafür gesorgt, dass die Stände rechtzeitig fertig sind, die Besucher ihre erstandenen Schätze auch Probe fahren können und sich nach der anstrengenden Einkaufstour bei Kaffee und Kuchen auch stärken und vor allem fachsimpeln können. Jeden Dienstag treffen sich die Modelleisenbahnfreunde in Rindelbachs alter „Rose“ zum Gedankenaustausch oder basteln an ihrer 18-Meter-Anlage herum. Die würde man dann gern auch interessierten Besuchern zeigen. Früher hatte der eingetragene Verein auch Jugendgruppen, doch in Zeiten von Internet und anderer medialer Verlockungen sind offenbar Kreativität, Liebe zum Detail, Geduld und technisches Verständnis nicht mehr so gefragt. Ihre Erfahrungen würden die Hobbyeisenbahner aber gern weitergeben, wie Harro Dörr versichert.