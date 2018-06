Liederkranz Schwabsberg probt seit 90 Jahren im „Lamm“

Nach jahrzehntelangem Kiesabbau sahen die Anwohner am Kieswerk Weimar in Jettkofen schon Licht am Horizont. Statt Kieslaster hätten sie bald ein ruhiges Naherholungsgebiet vor der Haustür. Doch dann wurden die Pläne publik, dass eine Erweiterungsfläche geplant ist. „Mein erster Gedanke war, das findet nie ein Ende“, erinnert sich Karl-Eugen Oehler an seine Reaktion darauf. Der 68-Jährige wohnt seit 1990 an der Einharter Straße, wo die Lastwagen direkt vor seiner Haustür vorbeifahren.