Im Rahmen ihres 20-jährigen Firmenbestehens hat die Firma Kuhn Bau Projekt GmbH & Co.KG langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Auf der Firmenfeier im Gasthaus „Goldenes Lamm“ in Schwabsberg bedankte sich Firmenchef Martin Kuhn bei allen Geehrten für die langjährige und treue Mitarbeit.

„Die gute Konjunktur am Bau hat auch positive Auswirkungen auf unsere Firma. So konnten wir über die Jahre viele neue Mitarbeiter einstellen“, sagte Kuhn in seiner Grußrede. Gegründet wurde die Firma Kuhn Bau am 1. April 1998. Damals beschäftigte das kleine Familienunternehmen sechs Mitarbeiter. Inzwischen ist der Mitarbeiterstamm auf 20 Arbeiter und Angestellte angewachsen. Der Schwerpunkt bei Kuhn Bau liegt auf Rohbauarbeiten im privaten, gewerblichen, landwirtschaftlichen und öffentlichen Bereich. Private Sanierungen und denkmalgeschützte Umbauten sind ebenfalls stark gefragt. „Mittlerweile nimmt auch die Gestaltung von Außenanlagen immer stetig zu. Schul-, Kindergarten- und Turnhallenbauten sind ein ständiger Bestandteil in unseren Auftragsbüchern“, so Kuhn. Aktuellstes Projekt war der Mensa-Neubau an der Propsteischule Westhausen.

Geehrt wurden Jean-Marie Alfano für zehn Jahre, Klaus Hosch für 15 Jahre, Walter Fisel für 20 Jahre, Fritz Brehmer und Birgit Hauber für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit. Für die Jubilare gab es je eine Urkunde und einen großen Vesperkorb.