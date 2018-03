„Eigentlich ein kurioses Spiel, in dem sogar ein Punkt für uns drin gewesen wäre. Insgesamt hat sich Staffelstein die beiden Punkte aber redlich verdient. Wir haben einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht, wie unser Satzverhältnis von 12,5 : 11,5 zeigt“, sagte Reiner Buschow, Kapitän des Kegel-Bundesligisten KC Schwabsberg. Der verlor mit 3:5 beim SKC Staffelstein.

Trotz des an sich nicht unerwarteten Punktverlustes in Oberfranken hatte Schwabsbergs Reise nach Bad Staffelstein dennoch auch ihre positiven Seiten. Dem Ziel gewisse Blockaden zu lösen ist man dabei nämlich ein erfreuliches Stück näher gekommen. Philipp Vsetecka und Damir Cekovic zeigten mit 643 und 656 Kegeln überragende Leistungen. Den Sieg allerdings strichen keineswegs unverdient, aufgrund einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung auf überdurchschnittlich hohem Niveau, die Gastgeber ein.

Mit Blick auf das Champions League Rückspiel gegen Zalaegerszeg am Samstag ging Schwabsberg die Aufgabe gegen die SKCler ganz bewusst mit einer sehr offensiven Ausrichtung an, auch um die eigenen Grenzen auszuloten. Zumindest die Rechnung ist für Schwabsberg weitgehend aufgegangen. Zahlenspiele, ob sich mit einem defensiveren Auftreten, was aber ebenfalls einem Ritt auf der Rasierklinge gleichgekommen wäre, das Ergebnis hätte positiver gestalten lassen, erübrigen sich im Nachhinein. Schwabsberg ging die schwierige Aufgabe beim SKC Staffelstein mit offenem Visier an. Weltklase zeigte sich im Schlussdrittel. Schwabsbergs Damir Cekovic probierte wirklich alles erdenkliche probierte, zog dennoch aber stets den Kürzeren zog.

Cekovic hielt nicht nur in Weltklassemanier mit 341 Kegeln dagegen sondern legte noch 315 Kegel nach. Brillant seine zweite Bahn mit 177 (106/71) Kegeln, wie auch sein Gesamtergebnis: Tagesbestwert mit 656 Kegeln. Seine 3,5:0,5 Satzpunkte waren für Schwabsberg aber allenfalls ein kleines Trostpflaster, denn die Begegnung, ging mit 5:3 Punkten, aufgrund des mit 3733:3639 Kegeln besseren Gesamtergebnisses, an die stark aufspielenden Hausherren.