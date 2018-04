Mehr als 30 Aussteller haben in Rainau die regionale Vielfalt im Handel, Dienstleistung und Handwerk gezeigt. Landrat Klaus Pavel und der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack besuchen die Gewerbeschau in Rainau.

Die diesjährige Gewerbeschau in Rainau stand unter positiven Vorzeichen. „Die wirtschaftliche Konjunktur brummt und das Wirtschaftsbarometer zeigt ein allzeitliches Wirtschaftshoch an. Noch nie in der Geschichte des Ostalbkreises war die Arbeitslosenquote so niedrig wie aktuell“, meinte Landrat Klaus Pavel in seinen Grußworten zur offiziellen Eröffnung der fünften Gewerbeschau in Rainau. Alle fünf Jahre beteiligen sich eine Vielzahl an Betrieben und Unternehmen aus der Region an der kleinen, aber qualitativ hochwertigen Gewerbeschau. Traditionell findet diese in der Jagsttalhalle und dem Außenbereich statt und bietet somit den Besuchern und Ausstellern reichlich Platz.

Pflege und Digitalisierung werden thematisiert

Mehrere Tausend Besucher haben bei sonnigem Frühlingswetter die Gelegenheit zu einem Besuch der Gewerbeschau mit ihrem vielfältigen Angebot genutzt. Mehr als 30 Aussteller aus Handel, Dienstleistung und Handwerk boten ihren Gästen zu den verschiedensten Themen und Informationen an.

„Ich finde es bemerkenswert, dass im Rahmen der Gewerbeschau in Rainau auch Vorträge zu sehr aktuellen Themen angeboten werden, die in unserer Gesellschaft gerade intensiv diskutiert werden“, sagte Pavel und lobte damit die Organisatoren der Leistungsschau. Fachreferenten griffen in ihren Vorträgen Themen wie die Pflege im Alter und die Digitalisierung sowohl im häuslichen als auch betrieblichen Umfeld auf. „Die Vorträge sind tatsächlich ein richtiger Mehrwert für unsere Besucher, denn unsere Referenten, die wir nach Rainau eingeladen haben, können aus eigener Erfahrung berichten“, sagt der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Rainau, Josef Ilg.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Gastwirte, Metzgereien und Getränkehändler aus Rainau sorgten für das kulinarische Wohlgefühl auf der Gewerbeschau. Für die jüngeren Gäste bot der HGV Rainau ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm inklusive Minibagger, Hüpfburg und Kinderschminken. „Das ist genau die richtige Veranstaltung für einen gemeinsamen Familienausflug, denn die Rainauer Leistungsschau hat für jeden Geschmack etwas zu bieten“, sagte Bürgermeister Christoph Konle. Am Samstagabend lud der HGV seine Gäste noch zu einer ganz besonderen Party ein. Zum Anlass des 20-jährigen Jubiläums des HGV fand im Foyer der Jagsttalhalle eine fröhliche Cocktailparty mit Live-Musik der Band „Heydey“ statt zu der ebenfalls viele Besucher kamen. Fazit: Gute Geschäfte und wertvolle Tipps sind das eine, gute Unterhaltung und Wohlfühlen das andere. Die vierte Gewerbeschau in Rainau hatte alles.