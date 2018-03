Die Gemeindeverwaltung hat dem Gemeinderat die Ergebnisse der Geschwindigkeitskontrollen vorgestellt. In der Aalener Straße in Buch wird demnach häufig zu schnell gefahren.

Den Eindruck, dass in Rainaus Teilorten zu schnell gefahren wird, haben die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde schon lange. Im vergangenen Jahr hat der Landkreis deshalb verstärkt kontrolliert. „Der Landkreis hat seine mobile Geschwindigkeitsüberwachung ausgebaut“, sagte Bürgermeister Christoph Konle. In Rainau sei 2017 an mehreren Tagen die Geschwindigkeit gemessen worden, so in Schwabsberg am Mühlberg und am Sägewerk sowie im Schwenninger Weg. Außerdem sei in Buch an der Aalener Straße in beiden Fahrtrichtungen geblitzt worden. Alle Standorte seien dafür bekannt, dass dort gerne mal zu schnell gefahren werde.

Hauptamtsleiter Stefan Rieger hat dem Gemeinderat nun die Ergebnisse dieser Messungen vorgestellt. An keiner dieser Stellen sei gerast worden, so Rieger. Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit habe es dennoch zu genüge gegeben. Besonders häufig geblitzt hat es im Schwenninger Weg und beim Sägewerk in Schwabsberg. Hier lag die Quote der beanstandeten Fahrzeuge in einigen Fällen zwischen zehn und knapp 30 Prozent. Interessanter seien die Messergebnisse in der Aalener Straße in Buch. Dort seien einige Autofahrer im Schnitt mit 70 km/h unterwegs gewesen, obwohl nur 50 km/h erlaubt sind. Deshalb wünscht sich Rainau auch in Zukunft verstärkte Geschwindigkeitsmessungen in diesem Bereich. „Der erzieherische Effekt dieser Maßnahmen ist nicht von der Hand zu weisen“, sagten Konle und Rieger. Der Landkreis habe beschlossen, ein weiteres Fahrzeug für die Geschwindigkeitsüberwachung anzuschaffen, um die Kontrollen zu verschärfen.