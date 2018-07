Der Fachberater für Schulsport des Göppingener Schulamts, Christian Weber, hat Rektor Joseph Ott und Sportlehrer Rainer Mathis jetzt eine Urkunde übergeben. Damit ist es offiziell: Die GHS Schwabsberg ist eine Grundschule für den Schwerpunkt Sport und Bewegungserziehung. Die AOK, die das Projekt landesweit unterstützt, fördert die GHS mit 400 Euro.

Warum macht die Schule bei der Ausschreibung zur GS mit Schwerpunkt Sport und Bewegungserziehung mit? "Ein in möglichst regelmäßigen Abständen erteilter erfahrungsoffener Unterricht ermöglicht den Kindern viele grundlegende körperliche, materiale, sinnliche und soziale Erfahrungen", sagt Rektor Ott. "Das setzt regelmäßig physiologische Reize, wirkt Bewegungsmangel entgegen und schult koordinative und konditionelle Fähigkeiten." In der Regel ginge es um drei Wochenstunden an zwei Tagen.

Es sei doch so, dass sich die Umstände der Kindheit veränderten. Gerade im Hinblick auf das Thema Bewegung. "Bus und Auto werden für den Schulweg genutzt, an Computer oder Spielkonsole wird lediglich mit Mausklicks ?Sport' gemacht", sagt der Rektor. Das Fach Bewegung, Spiel und Sport - früher schlicht "Sport" - greife die Problematik auf: Der Schwerpunkt Sport und Bewegungserziehung ginge aber noch weiter: Grundlage sei ein rhythmisierter Schulvormittag, bei dem tägliche Bewegung gewährleistet ist. Etwa durch Bewegung in den Pausen, durch Bewegungspausen im Unterricht und "bewegtes Lernen" in allen Fächern. Darüber hinaus sei ein bewegungsgerechtes Schulgelände ein Anliegen, dem sich Gemeinde und Schulförderverein derzeit annähmen: "Wir freuen uns auf ein großes Spiel- und Klettergerät", meint Ott.

Die Lehrer müssen im Unterricht ein Gespür dafür entwickeln, wann ein Bewegungselement nötig ist, das die Schüler wieder aufnahmefähig macht. Das ist je nach Tagesprogramm unterschiedlich. "Der Körper braucht einfach Abwechslung", ist sich der Rektor sicher. Zudem verbessere Bewegungen das Vorstellungsvermögen und fördere - wie auch musische Inhalte - die Verknüpfung der Hirnhälften. "Eine Musikstunde beginnt bei uns oft mit Bodypercussion und Tanzelementen. Vor und nach einer Klassenarbeit sind Schüler oft für eine Bewegungseinheit draußen", so Ott.

Für die GHS Schwabsberg ist der Schwerpunkt aber nicht nur auf die Grundschule fokussiert. Mit der Teilnahme am Jugendabzeichen Baden Württemberg gibt es mit den Elementen "Fitness" und "Expedition" zwei bewegungsintensive Säulen. Ein weiterer Aspekt ist ergänzend die gesunde Ernährung, die im Bereich Mensch, Natur und Kultur oder Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit thematisiert wird.

Info: Der Schulförderverein Rainau-Schwabsberg sammelt Spenden für das Spiel- und Klettergerät für den Pausenhof: Kontonummer 235 822 000 bei der VR-Bank Ellwangen, BLZ 614 910 10.

