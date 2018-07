Im Keller vom Arzthaus in Rainau-Schwabsberg steht genau das, was auch künftig für ein angenehmes Klima im benachbarten Rathaus sorgen soll: ein modernes Blockheizkraftwerk (BHKW). Der geplante Anschluss an die Fernheizleitung macht dadurch aber auch die in Kürze anstehende Rathaussanierung um etwa 40000 Euro teurer. Für ein „angenehmes Rathausklima“ kann einem eine solche Investition ja nur lieb und teuer sein, wie ein Gemeinderatsmitglied auf einer der letzten Sitzungen spitzbübisch bemerkte.

„Das mit dem Rathausklima stimmt schon. Allerdings meinen wir damit eher die ökonomisch-ökologische Seite“, berichtigt Bürgermeister Achim Krafft schmunzelnd. Den Kostenanstieg in Bezug auf die Rathaussanierung begründet Krafft damit: „Zum einen muss die gesamte technische Gebäudeausstattung erneuert werden. Darunter fallen zum Beispiel Wärmetauscher, Pumpen für zwei Heizkreise sowie die Installation von 280 Metern wärmegedämmten Rohrleitungen“, führt Krafft auf. Ferner gilt es, im gesamten Rathaus die alten Nachtspeicheröfen gegen 24 moderne Heizflächen auszutauschen. Für die Verlegung der notwendigen Rohrleitungen müssen insgesamt 25 Wand– und Deckendurchbrüche vom Untergeschoss bis unter das Dachgeschoss geschaffen werden. „Und dann kommt da noch das anteilige Architektenhonorar für die Neuprojektierung mit dazu“, hängt Krafft am Schluss an die Aufzählung der einzelnen Baumaßnahmen an.

Arzthaus bietet Heizreserven

Die technische Ausrüstung und die Projektierung stehen also als Verursacher des Kostenanstiegs fest. Doch warum überhaupt die nachträgliche Entscheidung für eine neue Heizanlage im Rathaus? Hier spielen, laut Bürgermeister Krafft, drei Faktoren eine entscheidende Rolle. Einmal bietet das BHKW im Arzthaus genügend Heizreserven, um auch ein zweites und sogar drittes Gebäude damit zu versorgen. Mit drittem Gebäude ist der geplante neue Rathausanbau in den kommenden Jahren gemeint. „Dazu müssen wir nur die Drosselung auf derzeit 4,8 Kilowatt Leistung aufheben, und haben dann die volle Leistung von 12,5 Kilowatt pro Stunde zur Verfügung“, rechnet Krafft vor. Zweitens ändert sich auch die Rechtslage im Bezug auf den Betrieb sogenannter Nachtspeicheröfen. Rechtlich dürfen diese noch bis 2018/2019 betrieben werden. Dann müssen sie voraussichtlich eh raus. „Dies macht unsere Entscheidung zum Einbau einer neuen Heizanlage im Rathaus auf Dauer wirtschaftlich sinnvoll. Und vom ökologischen Standpunkt aus gesehen sowieso“, ist Krafft überzeugt.