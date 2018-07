Der Sozialausschuss des Kreistags empfiehlt die Schließung des Waldkrankenhauses in Dalkingen. Die Zustimmung des Kreistags gilt als sicher.

Nur noch elf Menschen werden aktuell im Waldkrankenhaus gepflegt. Darauf hat Landrat Klaus Pavel in der gestrigen Sitzung des Kreis-Sozialausschusses noch einmal hingewiesen. Die Einrichtung sei nicht barrierefrei und entspreche mit ihren Zwei-, Drei- und sogar einem Vierbettzimmer nicht mehr zeitgemäßen Standards. „Wir müssen jetzt rasch reagieren“, sagte Pavel.

Also schlägt die Kreisverwaltung vor, den Betrieb des Altenpflegeheimes spätestens zum 31. März einzustellen. Der Sozialausschuss ist dem Vorschlag gestern gefolgt und empfiehlt dem Kreistag die Schließung. Der Landrat nutzte die Gelegenheit zu einem Appell an alle Entscheidungsträger darüber nachzudenken, was aus dem Gebäude Waldkrankenhaus werden könnte.

An der Schließung führe kein Weg vorbei, findet auch SPD-Kreisrat Josef Mischko. Er fordert aber Sicherheit für die Mitarbeiter. Sie sollten bei gleichbleibendem Verdienst weiterbeschäftigt werden – und zwar unter Anerkennung ihrer Berufsjahre. Niemand solle benachteiligt werden. Die Formulierung, alles für eine sozialverträgliche Lösung der unbefristet beschäftigten Mitarbeiter zu unternehmen, geht Mischko nämlich nicht weit genug. Josef Bühler (Freie Wähler) hält die Formulierung dagegen für ausreichend. Er macht klar: „Die Schließung ist alternativlos. Die Entwicklung hat uns überholt.“

Niemand bleibe auf der Strecke, betonte Landrat Pavel. Dass die Berufsjahre anerkannt würden, verstehe sich von selbst. Die Mitarbeiter sollen in anderen Einrichtungen des Kreises weiterbeschäftigt werden, etwa in den Kreiskliniken. Die Rede ist von 11,6 unbefristeten Vollzeitstellen. Im laufenden Jahr wird das Waldkrankenhaus rund 388000 Euro Verlust machen, für das erste Quartal 2010 – also bis zur Schließung -- rechnet der Kreis mit einem Fehlbetrag von rund 164000 Euro. (gäss)