Rhythmus in Vollendung: Dominik Englert, ein talentierter Musikkünstler mit viel Taktgefühl hat mit einem außergewöhnlichen Konzert im Glashaus des Limertors sein Publikum beeindruckt. Englerts Leidenschaft gilt dem Marimbafon. Das war in jeder Minute zu spüren.

„Percussion, mallets & more“: Der Auftritt von Dominik Englert, einem jungen, talentierten Musikkünstler aus der Region, ist ohne Zweifel schon jetzt einer der Konzerthöhepunkte im Limestor Dalkingen – außergewöhnlich im Klang und einzigartig in der Interpretation.

Englert gehört zu den ganz Großen seines Metiers. Der Marimbafon-Virtuose entlockt seinem metallisch blau glänzendem Instrument Töne, wie sie eigentlich nur in der Elektronik-Musikwelt vorkommen können. Im Ambiente des komplett verglasten Schutzhauses des Limestors klingen seine Interpretationen wie zarte Sphärenklänge aus einer anderen Welt. Und urplötzlich bricht es aus Englert heraus, die Töne verwandeln sich in einen Sturm aus Tonkaskaden, die das Publikum mitreißen. Es ist schwer, sich dieser Art von Musik zu entziehen – und eigentlich will man es auch gar nicht. Wer eintaucht in die Welt Englerts mit Mallets, Drums und Percussions, der wird belohnt mit einem außergewöhnlichen Klangerlebnis, das noch lange in einem nachhallt.

Englert bedient sich in seinem Konzert nicht nur des Marimbafons, sondern entlockt fast allem, was scheppert, dröhnt und klackert, seine ganz eigene Musik. Aber es ist kein planloses Spiel, sondern alles folgt einem musikalischen Leitfaden. Mathematische Formeln fließen dabei ebenso in das Konzert ein wie auch schauspielerische Elemente.

Das musikalische Programm, welches Englert seinem Publikum darbietet, gehört bestimmt nicht zum Mainstream. „Reflections on the nature of water“ von Jacob Druckmann oder „Rebonds B“ von Iannis Xenakis, einem Architekten und Mathematiker, sind nur einige der ungewöhnlichen und selten im Rahmen von Konzerten gespielten Stücke. Langer Applaus und ehrliche Bewunderung von Seiten der Zuhörer waren einem sichtlich erschöpften aber glücklichen Englert, sicher.