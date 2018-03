Musikverein Dalkingen spielt den Frühling herbei

Beim diesjährigen Frühjahrskonzert hat vor allem der Nachwuchs beim Musikverein Dalkingen im Zentrum des Geschehens gestanden. Die Premiere der Sechtalerchen war ein voller Erfolg.

Das diesjährige Frühjahrskonzert im Musikantenstadl zählt schon jetzt zu einem der Höhepunkte der musikalischen Saison 2018 des MV Dalkingen. In der bis auf den letzten Platz belegten Halle hörten die mehreren Hundert Gäste beste konzertante Blasmusik. Unter den vielen Gästen waren auch Bürgermeister Christoph Konle und der Ehrenvorsitzende des Blasmusikverbandes Ostalb, Bernhard Winter. Den Anfang machte traditionell die Jugendkapelle des MV Dalkingen. Beeindruckend ist immer wieder die große Anzahl von Jugendlichen, die Spaß und Freude am gemeinsamen Musizieren haben.

Die Jugendarbeit trägt Früchte

Die Jugendarbeit steht beim MV Dalkingen mit im Mittelpunkt der Vereinsarbeit und trägt sichtlich Früchte. Unter der musikalischen Leitung von Yannick Langer zeigten die fast 40 Jungen und Mädchen der Jugendkapelle ihr musikalisches Können. Mit „Let me entertain you“ von Robbie Williams startete die Musiker-Jugend fulminant in den Konzertabend. Es folgten „Die Moldau“ von Friedrich Smetana und das Stück „Bergwerk“ von Reinhard Fendrich. Abgerundet wurde der Auftritt mit „Smooth“ von Itaal Shur und Rob Thomas – und mit einer vom Publikum geforderten Zugabe.

Walzer und Polka sind nicht nur die Lieblingsstile des Ehrendirigenten und musikalischen Leiters des MV Dalkingen, Kurt Sturm, sondern auch die Stärken der Musikerinnen und Musiker der Stammkapelle. Eine kleine Handbewegung, ein kurzer Blick in die Runde und Sturm lässt die Stücke aus den Instrumenten seiner Musiker nur so fließen. Was leicht und locker aussieht, ist aber ein hartes Stück Arbeit. Viele Stunden intensiver Probearbeit sind diesem Konzertabend vorausgegangen. „Und einige graue Haare auf dem Kopf unseres Dirigenten Sturm“, weiß der erste Vorsitzende des MV Dalkingen, Karl Beerhalter, zu berichten. Besonders gut war die Vorbereitung beim Melodienstrauß von Johann Strauß nach einem Arrangement von Willi Löffler zu hören. Häufige Tempowechsel und wechselnde Einsätze waren eine große Herausforderung für das Orchester, das diese Aufgabe aber bravourös gemeistert hat.

Auf der kleinen Bühne durften viele junge Musikerinnen und Musiker in Soloauftritten und in Kleingruppen dem Publikum ihr Talent zeigen. Als einer von vielen Auftritten sei „Der Lieblingstrommler“ von Franz Bummerl mit einem Solo von Marvin Schuster genannt. Großartig hörte sich das Walzer-Potpourri nach Franz Bummerl mit den beiden Solosängern Carla Beerhalter und Karl Helmle sowie die Premiere der Sechtalerchen an.

Die Sechtalerchen sind eine gemischte Gruppe aus Musikern des MV Dalkingen und normalen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Rainau, die bei ihrem ersten Auftritt den Abend als Begleitchor bereicherten. Kein Wunder, dass das Publikum eine Zugabe forderte.

60 Jahre im Verein

Für 60 Jahre Mitgliedschaft hat der Musikverein Dalkingen Josef Helmle, Michael Teicher und Werner Wiedenhöfer geehrt. Für 40 Jahre wurden Xaver Häfele und Anton Weizmann geehrt, Johannes Löffelad für 30 Jahre. Für 15 Jahre aktives Musizieren wurden Matthias Diemer, Martina Häfele, Lisa Köder, Johannes Moser, Lukas Neumann, Christina Schmid, Maria Schneider und Simone Seibold geehrt.

Daneben gab es Ehrungen des Blasmusikverbandes. Josef Helmle wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft im Dalkinger Musikverein ausgezeichnet. Manfred Sandhöfner erhielt eine Ehrung für 20 Jahre Mitgliedschaft in der Fahnenabordnung.