Das Limestor ist am Freitag, 11. Mai, und Samstag, 12. Mai, wegen der Proben für das Konzert mit Dominik Englert „percussion, mallets & more“ tagsüber geschlossen. Karten für das Konzert am 12. Mai um 20 Uhr können unter Telefon 07361 / 503-1315 reserviert werden oder sind an der Abendkasse ab 19.30 Uhr erhältlich.