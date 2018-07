Bereits zum dritten Mal findet im Limestor Dalkingen eine Weinprobe statt, die die ehemals römischen Provinzen über die kulinarischen Genüsse vorstellen möchte. Standen in den Vorjahren die Weine aus Italien und Deutschland auf dem Programm, stellt Karin Fröhlich am Samstag, 21. Juli, ab 19 Uhr in der Kulisse des abendlichen Limestores Weine aus den früheren römischen Kolonien Spanien und Portugal vor.

Dazu gibt es passend auch noch Kostproben aus der römischen Küche zu versuchen. Unter dem Motto des Abends „In vino veritas - Im Wein liegt Wahrheit“ wird die Museumsreferentin des Ostalbkreises Heidrun Heckmann außerdem allerhand Wissenswertes und Kurzweiliges über die Römer und ihren Weingenuss erzählen.