Geduldig: Fische warten weiterhin auf ihre Treppe

Noch müssen die Fische in der Röhlinger Sechta auf ihre versprochene Treppe warten. Bislang machte die milde Witterung im Januar dem Bauherrn zu schaffen. „Finanziell macht es für die Gemeinde Rainau keinen Unterschied, ob wir nun im Januar oder doch erst im Februar mit den Baumaßnahmen beginnen. Terminlich aber müssen wir uns an den vom Umweltschutz vorgeschriebenen Zeitraum halten. Und der liegt zwischen dem Spätherbst und Frühjahr“, so Bürgermeister Achim Krafft zum Thema Raue Rampe in der Sechta.

Frostperiode wäre gut

„Eine längere Frostperiode käme unserem Bauvorhaben jetzt sehr gelegen. Erstens würden wir dadurch größere Flurschäden vermeiden, die ein Einsatz von schweren Geräten in Ufernähe verursachen würde“, erklärt Krafft. „Zweitens könnte es dann doch noch zu einer finanziellen Frage werden, wenn wir erst die Tragfähigkeit des dortigen Untergrunds herstellen müssten.“

Die bereits im Frühherbst vergangenen Jahres vom Rainauer Gemeinderat abgesegnete Baumaßnahme zwischen Dalkingen und dem Einlauf der Sechta in die Jagst ist durch starke Beschädigungen an einem Sohlabsturz und den dort abgetragenen Böschungen notwendig geworden.

Gleichzeitig wollte man mit einem neuen Bauwerk die biologische Durchgängigkeit für wandernde Fischarten und anderen Gewässerbewohnern wieder herstellen. Die Gewässer- und Umweltschutzmaßnahme kostet knapp 56 000 Euro, wovon das Land Baden-Württemberg 39200 Euro übernimmt.