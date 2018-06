Der katholische deutsche Frauenbund Dalkingen/Weiler (KDFB) hat das 80. Bundesfest unter dem Thema: „friedVollgerecht“ gefeiert. Pfarrer Georg Schmid zelebrierte in der Sankt-Nikolaus-Kirche einen Dankgottesdienst. Im Gemeindehaus versammelten sich die Frauen zur Mitgliederversammlung. Der Einladung gefolgt waren auch KDFB-Vizepräsidentin Rose Schmid und Hildegard Seibold, Pastoralreferentin der Seelsorgeeinheit Neuler /Rainau.

Rose Schmid erinnerte an die Anfänge des Bundesfestes am 2. Juli 1934. Initiiert wurde das Fest, um dem damaligen politischen Regime zu trotzen und die innere Gemeinschaft der Frauenbundfrauen im gemeinsamen Gebet zu stärken. Öffentliche Auftritte und politische Aktivitäten waren dem KDFB damals bereits verboten. Den 2. Juli hatten sich die Frauenbundfrauen bewusst ausgesucht – das Fest Mariä Heimsuchung.

Schöpfungsverantwortung

Heute, wie damals, engagiert sich der KDFB für ein Themenspektrum in sozialen und gesellschaftspolitischen Anliegen, einschließlich der Schöpfungsverantwortung. Die Frauen setzen sich unter dem Motto „friedVollgerecht" für eine solidarische familien- und frauenfreundliche Gesellschaft sowie für eine partnerschaftliche Kirche ein.

Für langjährige Mitgliedschaft beim katholischen Frauenbund Dalkingen/Weiler wurden mit einer Urkunde geehrt: Theresia Bahle für 60 Jahre, Theresia Köder, Maria Schuster und Martha Schuster für 50 Jahre, Emma Brenner, Marianne Steidle und Marianne Wiedenhöfer für 40 Jahre, Katharina Mattern und Helga Winter für 30 Jahre. Hildegard Jäckl, Theresia Löffelad und Gerti Vogt erhielten von Rose Schmid eine besondere Ehrung für über 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in der Vorstandschaft. Hildegard Jäckl erinnerte an verschiedene Ereignisse, unter anderem an die Ehrung von Agnes Schmid, die von Rose Schmid bei der Delegiertenversammlung der Landfrauenvereinigung in Biberach für langjähriges Wirken die Lapislazuli-Ehrennadel des Frauenbundes erhielt.

Evi Wünsch konnte Kassiererin Monika Tuscher einen ausgeglichenen Kassenstand bestätigen. Bei den Wahlen wurde Teamsprecherin Hildegard Jäckl, Schriftführerin Gerti Vogt sowie die Beisitzerinnen Theresia Löffelad, Agnes Schmid, Monika Schneider, Martha Schuster und Elfriede Wünsch in ihrem Amt für weitere vier Jahre bestätigt. Zum Schluss informierte Rose Schmid die Frauen über die Neuerungen in der Satzung des KDFB und konnte mit den 43 wahlberechtigten Frauen die Abstimmung für die neue Satzung in der beiliegenden Form übernehmen.