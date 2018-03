Auf ein arbeitsreiches Vereinsjahr mit vielen Auftritten hat der Gesangverein Cäcilia Dalkingen in seiner Hauptversammlung zurückgeblickt.

Nach den Worten des Vorsitzenden Stephan Wiedenhöfer waren die Höhepunkte im vergangenen Jahr die Serenade im Schutzhaus des Limestores mit dem Projektchor und das Kirchenkonzert mit dem Knabenchor der Abtei Neresheim. Bei den „Cillis“ habe sich gesanglich eine erfreuliche Entwicklung seit Übernahme des Chores durch Carolin Schuster eingestellt. Die Werbung von Kindern sei Aufgabe von allen Aktiven.

Schriftführer Klaus Deis blickte ausführlich auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Weitere gesellige Veranstaltungen ein Kleinkunstabend, die Weihnachtsfeier sowie der Ausflug, ein Grillfest und Ständchen rundeten den vollen Terminplan ab. Die „Cillis“ wirkten bei sechs Veranstaltungen mit, hier ragte laut Deis besonders das Adventskonzert im Aalener Ostalbkreishaus hervor.

Kassierer Werner Wiedenhöfer sprach von einer soliden Kassenlage. Chorleiter Markus Angstenberger bescheinigte den Sängern viel Durchhaltevermögen, insbesondere bei den vielen lateinischen Liedern.

Freies Singen installieren

Bürgermeister Christoph Konle sagte, der Verein habe sich 2017 hervorragend präsentiert, darauf könne er aufbauen. Er regte an, das freie Singen im Ort und in der Gemeinde zu fördern und zu installieren. Nur so könnten junge Leute an den Verein herangeführt werden.

Die Wahlen bestätigten den Vorsitzenden Stephan Wiedenhöfer, Schriftführer Klaus Deis und die Beiräte Martin Häfele, Markus Helmle und Josef Schmid in ihren Ämtern. Neu ins Team rückte Florian Schultes für Franz Helmle.

In der Vorschau zeigte Vorsitzender Wiedenhöfer die anstehenden Veranstaltungen auf. Hier ist die Mitwirkung bei einem Kirchenkonzert in Zöbingen und die Mitgestaltung des Gala-Abends der Raiba Westhausen geplant.