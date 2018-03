Zum Saisonauftakt am Limestor hat die Römergruppe Numerus Brittonum eine Nachtpatrouille abgehalten, der auch gleich eine stattliche Anzahl Gäste gefolgt ist. Wer dachte, nur einfach dabei zu sein, wurde davon überrascht, als Neu-Legionär für den Bautrupp am Limestor rekrutiert zu werden. Es wurde die Marschordnung geübt und jeder bekam eine Fackel, um gegen die zu befürchtenden Unbillen unterwegs gewappnet zu sein. Bei den Spielszenen auf dem Weg gab es Begegnungen mit einem Wachsoldaten, einer Händlerin und einigen Germanen. Am Limestor angekommen, durfte sich einer aus der neu gewonnenen Auxilar-Truppe freuen: Stefan Steinhäuser (rechts neben der Caracalla-Büste) war der 75 000. Besucher am Limestor seit Eröffnung des Schutzhauses über der antiken Ruine und erhielt als kleine Überraschung zwei Freikarten für die Weinprobe im Limestor und ein zum Thema passendes Buch „Am Rande des Römischen Reiches“, das zu weiteren Ausflügen zum Limes in Süddeutschland einlädt. Und auch Caracalla blickte zufrieden auf seinen Jubiläumsbesucher.