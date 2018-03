Am Samstag, 24. Februar, findet von 13.30 bis 15.30 Uhr eine Kinderbedarfsbörse in der Turnhalle in Dalkingen statt. Wer seine guterhaltene Kinderkleidung (Frühjahrs- und Sommerkleidung) Spielsachen, Autositze, Kinderbücher, Babyausstattung und anderes zum Verkauf anbieten möchte, kann sich per Mail unter der Adresse Boerse_Dalkingen@web.de eine Verkaufsnummer reservieren lassen.