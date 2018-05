Am Internationalen Museumstag am Sonntag, 13. Mai, findet im Limestor um 11 Uhr eine Lesung mit dem Autor des Buches „Zattomare –Caracalla und der Schamane“ statt. Joachim Strienz vermischt in seinem Buch die tatsächlichen historischen Ereignisse des Germanenfeldzuges von Kaiser Caracalla im Jahr 213 nach Chriustus mit der fiktiven Begegnung mit dem Schamanen Zattomare. Bei dieser spannenden Erzählung treffen zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aufeinander.

Wegen der Lesung entfällt die öffentliche Führung im Limestor um 11 Uhr. Der Eintritt ins Limestor und zur Lesung sind frei. Parkmöglichkeiten gibt es von Schwabsberg kommend unterhalb des Limestores.