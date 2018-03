Die Ferienaktion „Feuermachen mit Feuerstein und Zunder“ am Limestor Dalkingen mit Bruno Helmle von der Historischen Zunderwerkstatt an diesem Mittwoch, 28. März, ist bereits ausgebucht. Freie Plätze gibt es noch am 4. April bei der Aktion „Schreiben mit Griffel und Wachstafel“. Wie das Schreiben ohne Computertastatur und Kugelschreiber damals in der Antike funktioniert hat und wie viel Fantasie die Römer bei der Verbreitung von Nachrichten gezeigt haben, wird Limes-Cicerona Hedwig Erhardt an diesem Tag zeigen. Die Mitmachaktion ist für Kinder von acht bis zwölf Jahren und geht von 14 bis 16 Uhr.

Eine Anmeldungen ist unter Telefon 07361 / 503-1315 im Landratsamt erforderlich.