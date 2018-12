Zwei weitere Kitas für Oberkochen?

Der Kindergarten auf der Heide soll so bald wie möglich zu einer Kindertagesstätte ausgebaut werden. Das hat Joachim Heppner für die Grünen beantragt. Entscheiden soll der Gemeinderat darüber in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch. Stimmt das Gremium zu, könnte Oberkochen unter Umständen in nächster Zeit zwei weitere Kindertagesstätte bekommen, denn Zeiss hat, wie berichtet, der Stadt vorgeschlagen, gemeinsam eine weitere Kita zu errichten.

Der Grünen-Antrag, unterstreicht Heppner, sei keine Alternative zum Vorschlag der Verwaltung, die dem Zeiss-Vorschlag folgen will, sondern eine Ergänzung. Es gehe vielmehr darum, allen Bürgerinnen und Bürgern in allen Stadtteilen ein qualitativ gleich gutes Kinderbetreuungsangebot zu machen. Kitas aber gebe es bislang nur im Tal, obwohl sich der Bedarf inzwischen vom einfachen Regelkindergarten weg hin zu Ganztages- und Krippenbetreuung verschoben habe.

Auf der Heide jedoch gebe es lediglich einen Regelkindergarten, der nicht mehr ausgelastet sei. Statt früher drei würden dort nunmehr nur noch eineinhalb Gruppen betreut. Eltern, denen diese Betreuung ihrer Kleinen nicht ausreiche, müssten sie ins Tal bringen mit der Folge einer entsprechend hohen Auslastung der dortigen Kitas. Laut Heppner werden 22 Kinder von der Heide in den Kinderhäusern Gutenbach und Wiesenweg ganztags oder in der Krippe betreut.

Heide muss attraktiv bleiben

Der Stadtrat schreibt weiter: „Um die Attraktivität des Stadtteils Heide zu erhalten, reicht es nicht aus, den für die Nahversorgung wichtigen Heideladen zu fördern. Aus unserer Sicht muss auch die Kinderbetreuung auf der Heide baldmöglichst qualitativ auf das Niveau der Kinderhäuser im Tal angehoben werden. Ein zeitgemäßes Kinderbetreuungsangebot auf der Heide ist für uns unerlässlich.“

Der Vorschlag der Verwaltung sieht vor, gemeinsam mit Zeiss eine weitere Kita zu bauen mit maximal 30 Krippenplätzen für die Betreuung von Kleinkindern unter drei Jahren. Hinzu sollen weitere maximal 60 Ganztagsbetreuungsplätze kommen. Die Baukosten von rund sechs Millionen Euro sollen sich auf Anregung von Zeiss Kommune und Unternehmen ebenso teilen wie die laufenden jährlichen Betriebskosten.

Bürgermeister Peter Traub hatte in seiner Haushaltsrede gesagt, die Stadt könnte diese Investition ohne Kredite stemmen. Sie würde also weiterhin schuldenfrei bleiben. Das Stadtoberhaupt hatte weiter gesagt: „Es wäre in unserem Interesse, nicht nur den nach wie vor steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zu erfüllen, sondern auch die Standortvoraussetzungen für unsere heimischen Unternehmen weiter zu verbessern.“ Für die Unternehmen sei es nämlich gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wichtig, ihren Beschäftigten Kinderbetreuungsplätze anbieten zu können. Oberkochen könne zwar den örtlichen Bedarf voll erfüllen. Allerdings seien die Einrichtungen voll ausgelastet und der Bedarf steige weiter.

Die von Zeiss vorgeschlagene Kita soll nach den Vorstellungen des Unternehmens bis 2020 auf dem Firmengelände im interkommunalen Gewerbegebiet entstehen. Gegen diesen Standort erhebt Heppner Einwände. Damit entstünde allenfalls ein Betriebskindergarten, sagt er. Daher solle die Kita in der Stadt gebaut werden. Allerdings, fordern die Grünen weiter, soll die Stadt mit Zeiss Vorschläge erarbeiten, in welcher Zahl, wie und wo weitere Kinderbetreuungsplätze geschaffen werden sollen. Dafür soll für 2019 ein Betrag von 1,3 Millionen vorgesehen werden, für 2020 schlagen die Grünen eine Verpflichtungsermächtigung von zwei Millionen vor.