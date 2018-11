Zwei Geehrte mit 100 Blutspenden

Mit lobenden und anerkennenden Worten hat Bürgermeister Peter Traub in Oberkochen eine Reihe von langjährigen Mehrfach-Blutspendern geehrt. „Wir würdigen Menschen, die anderen Menschen Lebenshilfe geben“, sagte Traub. Wer Blut spende, der beweise sehr viel Solidarität.

In der Ehrung sah der Bürgermeister nicht nur die angemessene Würdigung des selbstlosen Einsatzes, sie solle zugleich auch Werbung für das Blutspenden sein. denn gerade in Urlaubszeiten und an Feiertagen komme es immer wieder zu Engpässen in der Blutversorgung.

DRK-Ortsvereinsvorsitzender Karl Elmer verwies auf den wichtigen Dienst, den das Deutsche Rote Kreuz und sein Blutspendedienst zur Rettung und Sicherung von Leben leisteten. Er erinnerte an den ersten DRK-Blutspendetermin in Oberkochen im Jahr 1960. Seitdem seien in Oberkochen 22 616 Blutspenden gewonnen worden, im Durchschnitt 205 je Termin. Elmer bedauerte aber auch, dass mit insgesamt 300 gewonnenen Spenden im jetzt zu Ende gehenden Jahr 2018 auch in Oberkochen die Spendenbereitschaft zurückgegangen sei und mit dieser Zahl deutlich unter dem langjährigen Mittel liege. Die intensive Werbung für das Blutspenden bleibe daher eine nachhaltige und wichtige Herausforderung, sagte Elmer.

Gemeinsam mit Traub zeichnete Elmer dann folgende Mehrfach-Blutspender aus: für zehn Blutspenden: Dina Fabian, Steffen Förster, Kai Jakobs, Heidi Jandl, Florian Schäffauer, Sandra Schneider und Steffen Weißbrod; für 25 Blutspenden: Andrea Betzler, Ilona Richter, Jörg Rupp und Martina Stark; für 75 Blutspenden: Heiko Rohlof; für 100 Blutspenden: Jürgen Weiß und Erhard Schuhbauer.