Zukunftspreis 2020 geht an Zeiss

Mit dem Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten wurde in diesem Jahr eine Fertigungstechnik für leistungsfähige Mikrochips gewürdigt, die etwa in Smartphones stecken können. Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier verlieh die mit 250 000 Euro dotierte Auszeichnung für Technik und Innovation am Mittwoch in Berlin an ein Team aus Baden-Württemberg und Thüringen: die Entwickler Peter Kürz von Zeiss in Oberkochen, Michael Kösters von Trumpf in Ditzingen und Sergiy Yulin vom Fraunhofer-Institut in Jena aus.

Auch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut gratulierte den Preisträgern anlässlich der Auszeichnung. „Zeiss und Trumpf ist mit ihrer hervorragenden Entwicklungsarbeit ein entscheidender Fortschritt in der Herstellung moderner Mikrochips gelungen. Sie haben damit eine wichtige Hürde auf dem Weg zur schnelleren Verarbeitung großer Datenmengen bei der Anwendung Künstlicher Intelligenz genommen. Die Auszeichnung ist ein Beleg für die herausragende Innovationskraft der baden-württembergischen Industrie und der wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen“, sagte die Ministerin.

Die Preisträger hätten Mikrochips entwickelt, deren Leistungsfähigkeit weit über das bisher Mögliche hinaus reiche – und die sich mit herkömmlicher Technik nicht herstellen ließen. Mit der Entwicklung der EUV-Lithographie – einer innovativen Technologie, die auf extrem ultraviolettem Licht beziehungsweise Licht mit einer extrem kurzen Wellenlänge basiert – seien die Unternehmen auf dem Weltmarkt für Lithographie-Geräte führend.

