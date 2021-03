Zug rammt Einkaufswagen auf Brenzbahn – Polizei sucht tatverdächtige Jugendliche

Zwei Jugendliche sollen am Montagabend auf der Brenzbahn bei Oberkochen einen Einkaufswagen auf die Gleise gelegt haben. Das bestätigt die Bundespolizei auf Nachfrage. Ein Zug der SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG) hat den Wagen trotz eingeleiteter Notbremsung gerammt und musste daraufhin aufgrund des Schadens nach Ulm gezogen und später in eine Werkstatt im Landkreis Sigmaringen überführt werden.

Dass es sich um einen Zug der SWEG mit Sitz in Lahr im Schwarzwald gehandelt haben soll, berichtet die Deutsche Bahn auf Nachfrage von Schwäbische.de am Mittwoch. Die Verkehrsgesellschaft bestätigte dies am Abend. Laut eines Sprechers ist der Luftbehälter des Zugs beschädigt worden – der Schaden beträgt 20 000 Euro.

Der Zugführer soll gegen 17.40 Uhr am Dienstagabend auf Höhe des Carl-Zeiss-Stadions, so berichtet die Bundespolizei, einen Gegenstand bemerkt und die Vollbremsung eingeleitet haben. Eine Kollision konnte der Mann damit aber nicht mehr verhindern. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. „Die Strecke zwischen Oberkochen und Unterkochen war von 17.40 bis 19 Uhr gesperrt. Zwei Züge der SWEG sind ausgefallen und drei weitere teilweise“, teilt der Sprecher weiter mit.

„Zwei Jugendliche stehen im Tatverdacht und sind weiterhin flüchtig“, sagt ein Sprecher der Bundespolizei im Gespräch mit Schwäbische.de am Mittwoch. Sie sollen sich in unmittelbarer Nähe des Tatorts aufgehalten haben. „Der Lokführer hat zwei Jungs im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren gesehen“, so der Polizist weiter. Diese hätten den Zug gefilmt. Aus diesem Grund geht die Polizei davon aus, dass sie den Zusammenstoß provoziert haben. Die SWEG hat laut eigener Aussage bereits Anzeige erstattet.

Einen Ermittlungserfolg hatten die Beamten bislang allerdings nicht. Sie hoffen nun auf entscheidende Zeugenaussagen. Denn: „Die zwei Jungs müssen mit dem Einkaufswagen durch ein angrenzendes Wohngebiet bei der Aalener Straße gegangen sein. Das ist vermutlich schon dem ein oder anderen aufgefallen“, so der Polizeisprecher. Eine Täterbeschreibung liege nicht vor. Aber ein Hinweis des Lokführers: „Einer der Jungen soll eine weiße Jogginghose getragen haben.“