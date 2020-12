Zu stark aufs Gas gedrückt: Betrunkener Autofahrer ist seinen Führerschein los

Am Mittwoch hat sich gegen 19 Uhr ein Unfall in der Aalener Straße in Oberkochen ereignet. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 13 000 Euro.

Ein 65-Jähriger wollte vom Gelände einer Tankstelle nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen. Dabei beschleunigte er stark, weil er laut Polizei die Entfernung eines von links kommenden Autos falsch eingeschätzt hatte.

Der Wagen des 65-Jährigen geriet auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte seitlich gegen das andere Auto. Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.