Ein 20 Jahre alter Mann hat am frühen Montagmorgen versucht, gewaltsam in ein Gebäude in der Gartenstraße einzudringen. Zudem beschädigte er rund um das Wohnhaus mehrere Gegenstände und verursachte so rund 5000 Euro Schaden. Ein Zeuge beobachtete den Mann und stellte ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.