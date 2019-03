Zeitungstreff: Zentraleuropäisches Finale kann kommen

Schüler des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums (EAG) haben Erfolg bei der „First Lego League“. Neuntklässlerin India Balle hat alles für den „Zeitungstreff 2019“ zusammengefasst.

Ende Januar fand in Offenburg das Semifinale der „First Lego League Südwest“ statt, an dem 18 Teams teilnahmen, unter anderem auch das Team der German EAGles des Ernst-Abbe-Gymnasiums Oberkochen. Die German EAGles erreichten den zweiten Platz in der Gesamtwertung und haben sich somit für das zentraleuropäische Finale in österreichischen Bregenz qualifiziert.

Beim weltweit verbreiteten „First Lego League“-Wettbewerb gibt es vier Bewertungskategorien. Zum einen Robotdesign, dort präsentiert man seinen Lego-Roboter, zum zweiten Robotgame, dort löst man mit dem Roboter Aufgaben auf einem Spielfeld, zum dritten Forschungauftrag, in dieser Kategorie wird eine Lösung für ein vorherrschendes Problem vorgestellt, und zuletzt Teamwork, dort wird eine Aufgabe in Teamarbeit gelöst.

Die German EAGles mit Thomas Haag, Jasmin Betzler und India Balle schlugen sich in allen Kategorien gut. In der Kategorie Forschungsauftrag belegten sie den ersten, in den Kategorien Robotdesign und Robotgame jeweils den zweiten Platz. Im Regionalwettbewerb erreichten sie in der Gesamtwertung den ersten Platz und kamen somit in das Semifinale in Offenburg.

Die drei Gymnasiasten freuen sich natürlich, dass sie nun noch eine Runde weiter gekommen sind, und werden sich auch weiterhin anstrengen, denn um so etwas zu erreichen braucht es viel Arbeit und Durchhaltevermögen, aber auch Spaß am Wettbewerb.